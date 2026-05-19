In der ersten Verfilmung von "Masters of the Universe" verkörperte Dolph Lundgren den He-Man. Auf der Premierenfeier der neuen Kino-Adaption der Actionfigurenreihe posierte er mit dem neuen He-Man Nicholas Galitzine - und verrät, welche Rolle er in dem Reboot spielt.
Fast 40 Jahre, nachdem er in der ersten Kinoadaption von "Masters of the Universe" den He-Man spielte, hat Dolph Lundgren (68) den imaginären Staffelstab übergeben. Bei der Premierenfeier der Neuverfilmung posierte er auf dem roten Teppich mit dem neuen He-Man Nicholas Galitzine (31). Für die Kameras reckte der gebürtige Schwede die linke Faust in die Luft.