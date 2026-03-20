Calcio Leinfelden-Echterdingen: Torschusstraining, Spielformen und Zweckoptimismus

Der Fußball-Verbandsligist in der Partie beim Tabellenzweiten FC Holzhausen nicht nur seine Torflaute beenden. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit einem, der Toreschießen kann.
Die Trainingseinheiten bei Calcio Leinfelden-Echterdingen hatten in den vergangenen zwei Wochen stets ähnliche Inhalte: Torabschluss-Übungen und verschiedene Spielformen, um im letzten Drittel den Mitspieler zu finden und effizienter zu werden. Notwendige Maßnahmen, denn das Toreschießen war bislang nicht die Stärke der Italo-Schaben.