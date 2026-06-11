Die Echterdinger Erleichterung darüber, nun nicht in die Abstiegsrelegation zu müssen, ist groß. Bei der Kaderplanung wartet jedoch angesichts von erst acht Spielerzusagen viel Arbeit.
Geschafft! Kein Zittern mehr, kein Nachsitzen. Stattdessen große Erleichterung in den Goldäckern. Seit Mittwochabend steht fest: Den Verbandsliga-Fußballern von Calcio Leinfelden-Echterdingen bleibt der Gang in die Abstiegsrelegation erspart. Dank Hilfe des VfR Mannheim reicht der eigene zehnte Tabellenplatz zur Rettung ohne weitere Umwege.