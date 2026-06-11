Die Echterdinger Erleichterung darüber, nun nicht in die Abstiegsrelegation zu müssen, ist groß. Bei der Kaderplanung wartet jedoch angesichts von erst acht Spielerzusagen viel Arbeit.

Geschafft! Kein Zittern mehr, kein Nachsitzen. Stattdessen große Erleichterung in den Goldäckern. Seit Mittwochabend steht fest: Den Verbandsliga-Fußballern von Calcio Leinfelden-Echterdingen bleibt der Gang in die Abstiegsrelegation erspart. Dank Hilfe des VfR Mannheim reicht der eigene zehnte Tabellenplatz zur Rettung ohne weitere Umwege.

Vier Tage nach dem Last-Minute-Schock also doch noch alles gut für die Echterdinger. Beim 1:2 am Samstag gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen hatten sie es noch verpasst, sich aus eigener Kraft zu sichern. Ein Gegentor in der Nachspielzeit hatte die geplante Saisonabschluss- und auch Abschiedsfeier für den scheidenden Trainer Francesco Di Frisco gecrasht.

Dafür hat sich nun die Mannheim-Hoffnung erfüllt. Am Liveticker verfolgten Di Frisco und die Seinen den 1:0-Sieg des baden-württembergischen Oberliga-Zweiten in Pirmasens und damit dessen Aufstieg in die Regionalliga. Die Folge: in der Verbandsliga gibt es einen Direktabsteiger weniger. Nicht die Rekordzahl sieben, sondern „nur“ sechs. Außer Calcio profitieren zwei weitere Vereine: Türkspor Neckarsulm muss nicht aus der Oberliga absteigen, und der FC Rottenburg erhält in der Verbandsliga als Elfter noch die Rettungschance. Die Bischofsstädter sind nun diejenigen, die die Relegation spielen. Ihr Gegner wird am 21. Juni die SG Empfingen oder der TSV Köngen (1:0-Auftaktsieg gegen den FV Rot-Weiß Weiler) sein.

Für Calcio führt der Weg hingegen in die Sommerpause – wenn man die Teamverantwortlichen einmal ausklammert. Auf jene wartet noch einige Arbeit. Stichwort Kaderplanung. Vom bisherigen Personal haben bislang lediglich acht Spieler für die nächste Saison zugesagt, allen voran der Kapitän Dan Constantinescu. Außerdem: die Brüder Andrei-Lucian und Casian-Matei Ulici, Stefan Todorovic, Isaiah Thompson, Youssef El Naggar, Alessandro Pagano und Davide Vittorio. Darüber hinaus geht der sportliche Leiter Josip Pranjic davon aus, dass die Stammkräfte Nick Olteanu und Qlirim Zekaj nach der nun geklärten Klassenzugehörigkeit bleiben. Zehn andere Kicker wurden wie berichtet am Wochenende verabschiedet, darunter Leistungsträger wie Philipp Seemann und der Torhüter Ali Bozatzioglou.

Landet er nun bei Calcio? Der bisherige Bernhausener Spielmacher Filip Jordacevic. Foto: Günter Bergmann

Inwieweit das Argument „weiter Verbandsliga“ auch bei der Suche nach Neuzugängen sticht, gilt es abzuwarten. Nach wie vor auf der Kandidatenliste stehen der Innenverteidiger Ovidiu-George Sterian (derzeit allerdings in Rumänien) und der Spielmacher Filip Jordacevic, beide vom Landesligisten TSV Bernhausen. Stand jetzt wohl nichts wird aus der erhofften Rückholaktion für den Angriff: Gerne würden die Echterdinger ihren Ex-Torjäger Gentian Lekaj wieder in den eigenen Reihen begrüßen. Der mittlerweile 31-Jährige stürmte schon von 2015 bis 2019 für Calcio. Was laut Pranjic im Weg steht, ist Lekajs Vertragssituation bei seinem aktuellen Verein, dem 1. Göppinger SV, mit dem er gerade aus der Oberliga abgestiegen ist.

Anders als für Calcio hat es für den Traditionsclub vom Hohenstaufen kein Happy End gegeben. Für ihn ist schon seit knapp zwei Wochen der zweite Abstieg in Serie fix. Fortan sind die Echterdinger und ihr namhafter Nachbar Staffelrivalen. Wer hätte es bis vor ein paar Monaten gedacht?

d