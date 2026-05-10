Calcio Leinfelden-Echterdingen: Als Frust-Zugabe zwei Platzverweise – Calcio-Abstiegsangst nimmt weiter zu

Steigen die Echterdinger tatsächlich ein zweites Mal nacheinander ab? Bei der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Rottenburg kommen zu viele „dumme Begebenheiten“ zusammen.
Lange Minuten nach dem Abpfiff stand das Trainerteam immer noch auf dem Kunstrasen im Sportpark Goldäcker und diskutierte. Ja, die Lage ist wahrlich nicht rosig für den Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen. Und spätestens an diesem Sonntag muss auch dem Letzten klar geworden sein: Der Filderclub befindet sich erneut in akuter Abstiegsgefahr. Nach der 0:2-Heimniederlage im Schlüsselspiel gegen den bislang punktgleichen FC Rottenburg kommen auf die Echterdinger vier letzte Saisonspieltage mit Zittern und Bangen zu.