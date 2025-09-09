Heiße Tassen und Gemütlichkeit - die besten Cafés für den Herbst

Der Herbst ist in Stuttgart eingezogen, inklusive Regen und niedrigen Temperaturen. Wo ihr die kalte Jahreszeit einläuten und euch aufwärmen könnt, lest ihr hier.

Es ist kalt geworden im Kessel – nachts rutschen die Temperaturen teilweise in den einstelligen Bereich und die Sonne will sich scheinbar gar nicht mehr zeigen. Genügend Gründe aus dem Haus zu gehen, gibt es trotzdem. Egal ob Frühstück, Lunch oder klassisch für Kaffee und Kuchen – in diesen Cafés könnt ihr es euch richtig gemütlich machen.

Café Moody Im Moody, dem ehemaligen Café Babel am Olgaeck, kommt ihr garantiert in den richtigen Herbst-Mood. Dank Kerzen, Brettspielen und gemütlichen Sesseln könnt ihr eine breite Auswahl an Kaffeespezialitäten oder auch den wechselnden Mittagstisch in Wohnzimmeratmosphäre genießen.

Café Moody, Uhlandstr. 26, Stuttgart-Mitte, Mo-Mi 8:30-17, Do+Fr 8:30-22, Sa 10-22 Uhr

Ché Librería & Café

Wer sich hier hinsetzt, steht so schnell nicht wieder auf, denn in den bequemen Sesseln fühlt man sich richtig wohl. Bei Kaffee, hausgemachter Limo, Wein oder Bier kann man es sich gemütlich machen.

Auch frischer Kuchen und Tapas stehen auf der Speisekarte. Das Wohnzimmer-Feeling wird durch Kerzenlicht und viel Holz abgerundet.

Ché Librería & Café, Hauptstätter Str. 37, Stuttgart-Mitte, Di 17-22, Mi+Do 17-22, Fr+Sa-17-23 Uhr

Lupin

Türkische Eier und Pfannkuchen mit Ahornsirup zum Frühstück oder doch lieber ein Aperitivo zum Feierabend? Im Lupin geht beides. Trotz Wänden aus Sichtbeton und einem sehr cleanen Design wirkt es im Café am Mozartplätzle dank der bunten Gerichte, Pflanzen und Sitzgruppen sehr warm und einladend.

Lupin, Immenhofer Str. 14, Stuttgart-Süd, Mo-Fr 8-0, Sa+So 9-0 Uhr

Zimt & Zucker

Hat das Heusteigviertel die höchste Dichte gemütlichsten Cafés? Vielleicht – nur eine Straße vom Lupin entfernt, findet ihr das verspielte Zimt & Zucker. Liebevoll und detailverliebt gestaltet, gehört das Café an der Weißenburgstraße zu den gemütlichsten Plätzen Stuttgarts. Geheimtipp von uns: unbedingt die Pancakes probieren.

Zimt und Zucker, Weißenburgstr. 2C, Stuttgart-Mitte, Di-So 9-18 Uhr

Fietsen

In Stuttgarts „erstes Fahrradcafe“ kehren nicht nur Radfahrer gerne ein. Das 2021 eröffnete Fietsen hat sich mittlerweile im Stuttgarter Westen als beliebter Spot etabliert. In lockerer Atmosphäre könnt ihr entweder für einen Flat White oder ein Glas Wein vorbeikommen – Radler gibt es natürlich auch.

Fietsen, Silberburgstr. 84, Stuttgart-West, Di-Sa, 10-20:30, So 10-18 Uhr

Moustache

Stuttgart trifft auf Paris – das Moustache bringt einen Hauch Frankreich in das Heusteigviertel. Auf der Karte stehen französische Klassiker, von Quiche bis hin zu Eclairs und Tartelettes ist alles dabei.

Café Moustache, Mittelstr. 5, Stuttgart-Süd, Fr+Sa 8-18 Uhr, So 9-15 Uhr

Moulu

Ein Klassiker im Stuttgarter Westen: das Café Moulu. Egal ob ihr Maultaschen zum Lunch oder klassisch Kaffee und Kuchen in einladendem Ambiente genießen wollt – einen Grund zum Einkehren gibt es hier immer.

Café Moulu, Senefelderstr. 58, Stuttgart-West, Frühstück: Mo-Sa 9-18, So 10-18 Uhr

Dieser Artikel erschien erstmals am 12. September 2024 und wurde am 23. September 2025 aktualisiert.