Café im Stuttgarter Süden: Stuttgarterin schmeißt Job für Familiencafé hin – Platz für Kinderwagen und Gewusel

Aus unserem Archiv - Rosa Bacher und ihr Mann merken in der Elternzeit, was ihnen im Süden fehlt: Ein Ort, der Familien mit Kindern glücklich macht. Den haben sie nun selbst geschaffen.

Wenn man mit kleinen Kindern in ein Café geht, kann es schon mal etwas trubelig zugehen. Für Zwillingseltern kann das noch ganz neue Ausmaße annehmen, wenn man gemütlich mit der Familie oder Freundinnen und Freunden einen guten Kaffee trinken möchte. Rosa Bacher kann davon ein Lied singen. Die Stuttgarterin und ihr Mann haben vor vier Jahren Zwillinge bekommen. „Wenn man mit kleinen Kindern in ein Café geht, hat man immer Angst, dass man stört oder zu laut ist“, so die 30-Jährige.

Diese Problematik ist nicht neu in Stuttgart und bei Eltern ein besonderes Reizthema. Schließlich will man auch weiterhin ein relativ normales Leben führen – und auch mit kleinen Kindern im Schlepptau guten Kaffee genießen können, ohne sich unerwünscht zu fühlen oder andere Gäste zu vergraulen.

Der Außenbereich des neuen Cafés lädt zum Verweilen ein. Foto: Kriebernig

Familiencafé eröffnen? „Jetzt oder nie“

Rosa Bacher kennt diese Probleme und hatte während ihrer Elternzeit oft den Gedanken, dass so ein Raum das Lehenviertel bereichern könnte.„Ich wollte einen Ort für Familien schaffen. Mit leckerem Kaffee, kleinen Snacks und einer Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen dürfen“, so Bacher.

Dann kam der Moment, an dem sie einfach wusste: jetzt oder nie. Die Stuttgarterin sieht, dass die Épicerie in der Olgastraße aufhört und die Räumlichkeiten frei werden. Sie bewirbt sich ohne große Hoffnungen, doch das Glück und ihr Konzept stehen auf ihrer Seite. „Der Vermieter und der Makler waren sofort begeistert von der Idee eines Familiencafés“, erzählt die Stuttgarterin, die ihren Job als Sozialpädagogin beim Stuttgarter Jugendamt für den Café-Traum Pausa aufgegeben hat.

Das Pausa in Stuttgart: Kaffee, Kleinigkeiten und Klamotten

Das Pausa bietet einen gemütlichen Gastraum mit hochwertigem Kaffee von Caffè Principe, einer Stuttgarter Rösterei, sowie kleinen Leckerbissen wie frisch belegten Bagels, Sandwiches, veganem Bananenbrot und – freitags und samstags – frischen Waffeln. Während Eltern zur Ruhe kommen, können Kinder sich im angrenzenden Spielraum austoben. Unterstützt wird sie am Wochenende von ihrem Mann, der seinen Hauptberuf weiterhin ausübt, aber mit vollem Herzen Teil des Projekts ist.

Ergänzt wird das Konzept durch einen kleinen Verkaufsbereich mit liebevoll ausgewählten Accessoires, Second-Hand-Kleidung und Naturkosmetik aus Stuttgart und der Region. Rosa Bacher möchte mit ihrem Café einen Ort schaffen, der mit viel Herz auf die Bedürfnisse junger Familien eingeht. So gibt es auch einen entspannten Wickelbereich, viel Platz für Kinderwagen und eben auch fröhlich lautem Gewusel.

Dieser Text erschien erstmals am 26.08.2025