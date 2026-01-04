Café im Stuttgarter Süden: Stuttgarterin schmeißt Job für Familiencafé hin – Platz für Kinderwagen und Gewusel

Aus unserem Archiv - Rosa Bacher und ihr Mann merken in der Elternzeit, was ihnen im Süden fehlt: Ein Ort, der Familien mit Kindern glücklich macht. Den haben sie nun selbst geschaffen.
Wenn man mit kleinen Kindern in ein Café geht, kann es schon mal etwas trubelig zugehen. Für Zwillingseltern kann das noch ganz neue Ausmaße annehmen, wenn man gemütlich mit der Familie oder Freundinnen und Freunden einen guten Kaffee trinken möchte. Rosa Bacher kann davon ein Lied singen. Die Stuttgarterin und ihr Mann haben vor vier Jahren Zwillinge bekommen. „Wenn man mit kleinen Kindern in ein Café geht, hat man immer Angst, dass man stört oder zu laut ist“, so die 30-Jährige.