Busverkehr in der Region Stuttgart: Busfahren ohne Bargeld – warum Münzen im VVS-System bald verschwinden könnten

Kein Kleingeld, kein Warten, nur ein kurzer Ton: Im VVS startet das bargeldlose Bezahlen im Bus. Was banal klingt, könnte den Alltag verändern – für Fahrgäste, Fahrer und den Takt.
An der Wendeplatte am Ortsausgang von Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis), an der Kreisgrenze zwischen Ludwigsburg und Rems-Murr, stehen sie geschniegelt wie zur Parade: zwei nagelneue Busse, bereit für den vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) eigens inszenierten Fototermin. Kurz hinter dem Hotel Sonnenhof, wo Schlagersängerin Andrea Berg lebt, soll hier gezeigt werden, wie die Zukunft des Nahverkehrs aussieht – ohne Münzen, ohne Scheine, ohne das Kramen im Geldbeutel.