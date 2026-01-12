Weg von Lack und Leder: Grietje Semar berät Swingerclubs und entwirft BDSM-Zimmer. Die Expertin über Trends, fatale Planungsfehler und Projekte, die sie konsequent ablehnt.
Grietje Semar ist eins sicher nicht: auf den Mund gefallen. Zum Glück, denn ihr Kommunikationstalent ist eine ihrer wichtigsten Kompetenzen. Die Mittdreißigerin aus dem Raum Stuttgart ist selbstständige Unternehmensberaterin für die Erotikbranche, die erste ihrer Art. „Den Leuten nimmt es immer die Scheu, wenn sie mit mir, die keine Hemmungen hat, offen über alle Themen sprechen können“, sagt die Expertin aus dem Raum Stuttgart.