Die Strohgäubahn verlässt ihr Depot in Korntal. Zwei Monate lang fährt sie dann aber weder nach Hemmingen noch nach Heimerdingen. Foto: Simon Granville

Die Strohgäubahn fährt gut zwei Monate lang weder den Bahnhof in Hemmingen noch den in Heimerdingen an. Der Grund sind Bauarbeiten.











Fahrgäste der Strohgäubahn haben in den nächsten Wochen das Nachsehen: Der Bahnhof im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen wird rund zwei Monate lang gesperrt, weil er modernisiert wird. Während der Bauarbeiten lässt das gelbgrüne Bähnle auch den Halt in Hemmingen aus. Alle Züge enden in Schwieberdingen. Die Bauarbeiten beginnen am 7. Juli und gehen bis 13. September.