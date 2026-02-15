Trotz Regen und Kälte feierten tausende Narren in Waiblingen ausgelassen. Der Umzug verwandelte die Innenstadt in ein buntes Spektakel – Eindrücke im Video und in der Bildergalerie.
Sophia Alekidou leuchtet mit ihrem Kostüm das Regengrau einfach weg. Als schillerndes Axolotl verkleidet hüpft sie durch die Straßen und Pfützen von Waiblingen. Die 30-Jährige aus Kleinbottwar gehört zur „Axolotl-Bande“. Jedes Wochenende ist die Gruppe auf Faschingstour – mit wummernder Beatbox und Bollerwagen. „Hier in Waiblingen ist die Stimmung immer freundlich und sozial“, sagt sie.