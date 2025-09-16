Bundesweite Durchsuchungen: Razzia gegen Rechtsextreme auch in Pforzheim

Bei einer bundesweiten Razzia gegen Rechtsextreme gerät auch Baden-Württemberg ins Visier. Die Ermittler sind in Pforzheim aktiv.

Auf der Grundlage von gemeinsam geführten Ermittlungen der Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft Celle mit dem Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen sind heute richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt acht Beschuldigte an unterschiedlichen Orten in Niedersachsen (Region Hannover, Stadt und Landkreis Hildesheim) und Nordrhein-Westfalen (Landkreis Lippe) vollstreckt worden, wie die Behörden in einer gemeinsamen Erklärungen mitteilten. Auch im baden-württembergischen Pforzheim sind die Ermittler aktiv, bestätigte das LKA Niedersachsen gegenüber unserer Zeitung.

Unsere Empfehlung für Sie Auch in Baden-Württemberg Rechtsradikale Gruppe? Durchsuchungen in drei Ländern Es geht um Kriegswaffen und eine wohl rechtsradikale Gesinnung: Mit Spezialkräften der Polizei nehmen Ermittler acht Beschuldigte in drei Bundesländern unter die Lupe. Die Beschuldigten im Alter zwischen 32 und 57 Jahren werden demnach aufgrund einer mutmaßlich rechtsradikalen Gesinnung verdächtigt, eine bewaffnete Gruppe gebildet und sich darin betätigt zu haben. Gegen vier dieser Beschuldigten besteht zudem der Verdacht, unerlaubt Kriegswaffen und andere vollautomatische Schusswaffen zu besitzen, wobei bereits Ende April 2025 bei Maßnahmen des LKA Niedersachsen zur Gefahrenabwehr eine Pistole samt zugehöriger Munition bei einem der Beschuldigten beschlagnahmt wurde.

13 Objekte durchsucht

Ein maßgebliches Ziel der an 13 Objekten vorgenommenen Durchsuchungen sei es, derartige Waffen aufzufinden und sicherzustellen sowie weitere Erkenntnisse zur Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere zu den Aktivitäten der Gruppierung und deren möglichem Fortbestand, sowie möglichen geplanten gemeinsamen Aktionen zu erlangen.

Die polizeilichen Maßnahmen, an denen auch Spezialkräfte unterschiedlicher Polizeien beteiligt sind, dauern noch an. Einzelheiten zu den Verdächtigen aus Pforzheim und konkreten Vorgängen dort konnte die Polizei am Vormittag noch nicht nennen.