Bundesweit einmaliges Projekt: So wird das Steinheimer Urmenschmuseum zum coolsten Museum im Kreis Ludwigsburg

Wie begeistert man Kinder fürs Lernen und ein Museum? Das zeigt jetzt das Urmenschmuseum in Steinheim (Kreis Ludwigsburg). Die Idee dazu hatte der Lehrer Peter Hömseder.
Fast könnte man denken, dass das vier Meter hohe, nachgebildete Gerippe des Steppenelefanten gleich zu steppen anfängt und auch die Nachbildung der Urmenschfrau am liebsten die Hüften schwingen würde: Wo sonst rund um die ausgestellten Exponate eher dezente Stille herrscht, rocken am Dienstagvormittag Kinder der musikalischen Klasse 4 an der Blankensteinschule gemeinsam mit ihrem Lehrer Peter Hömseder das Urmenschmuseum in Steinheim.