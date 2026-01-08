Bundestrainer beim Junior-Cup: Als Julian Nagelsmann im Glaspalast coachte

Der heutige Nationaltrainer hätte vor zehn Jahren um ein Haar das renommierte Jugendturnier in Sindelfingen gewonnen – und machte wenige Wochen später einen großen Karriereschritt.
Man weiß es ja im Vorfeld nie so genau. Aber wenn am Samstag die 34. Auflage des Junior-Cups in Sindelfingen startet, wird mit einiger Wahrscheinlichkeit wieder der eine oder andere spätere Profi auf dem Kunstrasen dabei sein. Vielleicht sogar ein kommender Star wie einst Manuel Neuer und Joshua Kimmich – oder ein sehr prominenter Trainer. Das renommierte Jugendturnier für U-19-Teams war nämlich in der Vergangenheit mitnichten nur eine Bühne für angehende Bundesliga-Spieler, sondern auch für spätere Übungsleiter. Christian Streich gewann den Cup 2011 mit dem SC Freiburg, der aktuelle VfB-Trainer Sebastian Hoeneß machte 2018 mit dem FC Bayern Station – und auch der heutige Bundestrainer stand schon an der Bande.