Bundesstraße in Stuttgart gesperrt: Geisterfahrer auf B10 verursacht Unfall mit mehreren Beteiligten
1
Die Polizei sperrte den betroffenen Abschnitt der B10 auf Höhe Friedrichswahl ab, es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

In Stuttgart ist am Dienstagmittag ein Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung auf die B10 aufgefahren. Es kam zum Unfall mit mehreren Fahrzeugen, die Bundesstraße ist gesperrt.

In Stuttgart-Zuffenhausen ist am Dienstagmittag offenbar ein Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung auf die B10 aufgefahren. Wie Polizeisprecher Stephan Widmann unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, kam es daraufhin gegen 13.40 Uhr zu einem Unfall mit mehreren beteiligen Fahrzeugen. Genaue Informationen lägen aber noch nicht vor.

 

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Fahrer zuvor vom Pragsattel kommend über die Heilbronner Straße gefahren. Kurz vor der Stadtbahnhaltestelle Friedrichswahl sei er dann aus noch völlig unklaren Gründen entgegen der Fahrtrichtung auf die Bundesstraße aufgefahren, daraufhin kam es zur Kollision. „Der Bereich ist aktuell abgesperrt, das führt natürlich zu massiven Verkehrsbehinderungen“, sagt Widmann. Hinweise auf Verletzte gebe es bislang nicht, die Informationslage sei aber noch undurchsichtig, die Beamten noch im Einsatz.

 