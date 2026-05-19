Bundesstraße in Stuttgart gesperrt: Geisterfahrer auf B10 verursacht Unfall mit mehreren Beteiligten

In Stuttgart ist am Dienstagmittag ein Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung auf die B10 aufgefahren. Es kam zum Unfall mit mehreren Fahrzeugen, die Bundesstraße ist gesperrt.
In Stuttgart-Zuffenhausen ist am Dienstagmittag offenbar ein Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung auf die B10 aufgefahren. Wie Polizeisprecher Stephan Widmann unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, kam es daraufhin gegen 13.40 Uhr zu einem Unfall mit mehreren beteiligen Fahrzeugen. Genaue Informationen lägen aber noch nicht vor.