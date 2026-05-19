Bundesstraße in Stuttgart gesperrt: Geisterfahrer auf B10 verursacht Unfall mit mehreren Beteiligten

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Fahrer zuvor vom Pragsattel kommend über die Heilbronner Straße gefahren. Kurz vor der Stadtbahnhaltestelle Friedrichswahl sei er dann aus noch völlig unklaren Gründen entgegen der Fahrtrichtung auf die Bundesstraße aufgefahren, daraufhin kam es zur Kollision. „Der Bereich ist aktuell abgesperrt, das führt natürlich zu massiven Verkehrsbehinderungen“, sagt Widmann. Hinweise auf Verletzte gebe es bislang nicht, die Informationslage sei aber noch undurchsichtig, die Beamten noch im Einsatz.