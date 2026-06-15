Bundespolizei sucht Zeugen: Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof von Unbekannten bewusstlos geschlagen

Zwei Unbekannte haben einen 35-Jährigen in der Nacht zum Sonntag am Stuttgarter Hauptbahnhof bewusstlos geschlagen. Die Bundespolizei sucht Zeugen.
Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Sonntag einen 35-Jährigen im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs bewusstlos geschlagen. Zuvor war es gegen 2.45 Uhr im Bereich des Treppenaufgangs zur Lautenschlagerstraße aus ungeklärten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Unbekannten und zwei Männern im Alter von 31 und 35 Jahren gekommen, wie die Bundespolizei mitteilte.