Bundesliga-Spielplan 25/26: Darum spielt der VfB Stuttgart am Samstag

Am Donnerstagvormittag verkündete die Deutsche Fußball-Liga (DFL), dass der FC Bayern München und RB Leipzig am Freitagabend, 22. August, um 20.30 Uhr die neue Bundesliga-Saison eröffnen werden. An diesem Freitag um 14 Uhr wiederum gibt die DFL den kompletten Liga-Spielplan für die neue Runde bekannt – doch schon jetzt ist klar, dass der VfB Stuttgart am Samstag, 23. August, seine erste Partie absolvieren wird.