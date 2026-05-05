Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart: Aufstieg, Abstieg, alle Ansetzungen der Relegation – die große Fußball-Übersicht

Wer steigt auf? Wie viele und welche Absteiger gibt es in den einzelnen Fußball-Ligen? Wie sind die Ansetzungen der Relegation? Wir liefern einen wöchentlich aktualisierten Überblick.

Ein paar Wochen noch, dann ist die Fußballsaison 2025/2026 Geschichte. Einstweilen steigt in den meisten Ligen die Spannung: Aufstieg, Abstieg, Relegation – es ist die Phase der Entscheidungen. Und eine Phase, in der auch heuer wieder nicht wenige ins Grübeln kommen dürften. Wie viele Absteiger es eigentlich jeweils gibt? Wer schon gerettet ist und wer noch rechnen muss? Wie eben in der Zusatzschicht Relegation die Modalitäten sind?

Wir liefern an dieser Stelle einen Überblick: von ganz oben in der Bundesliga bis ganz unten in der Kreisliga B. Und zwar immer dienstags in einer jeweils aktualisierten Fassung. Aufgelistet sind stets die Namen nach jetzigem Stand. Also wer nach den jetzigen Tabellenständen Aufsteiger, Absteiger und so weiter wäre. Namen, die dabei bereits endgültig sind, sind in kursiver Schrift aufgeführt. Jene, die sich noch ändern können, stehen in normalen Lettern.

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Bundesliga

Meister: FC Bayern München

Champions League (vier Teams): FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

Europa League (2): TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen

Conference League (1): SC Freiburg

Relegation gegen den Abstieg: VfL Wolfsburg. Gegen den Dritten der zweiten Liga (SC Paderborn). Donnerstag, 21. Mai: VfL Wolfsburg – SC Paderborn 0:0. Montag, 25. Mai: SC Paderborn – VfL Wolfsburg 2:1 n.V. (Wolfsburg damit abgestiegen).

Absteiger (3): VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli

Zweite Bundesliga

Aufsteiger (3): FC Schalke 04, SV Elversberg, SC Paderborn

Relegation um den Aufstieg: SC Paderborn. Gegen den Drittletzten der Bundesliga (VfL Wolfsburg). Donnerstag, 21. Mai: VfL Wolfsburg – SC Paderborn 0:0. Montag, 25. Mai: SC Paderborn – VfL Wolfsburg 2:1 n.V. (Paderborn damit aufgestiegen).

Relegation gegen den Abstieg: Spvgg Greuther Fürth. Gegen den Dritten der dritten Liga (Rot-Weiß Essen). Freitag, 22. Mai: Rot-Weiß Essen – Spvgg Greuther Fürth 1:0. Dienstag, 26. Mai: Spvgg Greuther Fürth – Rot-Weiß Essen 2:0.

Absteiger (2): Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster

Dritte Liga

Aufsteiger (2): VfL Osnabrück, Energie Cottbus

Relegation um den Aufstieg: Rot-Weiß Essen. Gegen den Drittletzten der zweiten Liga (Spvgg Greuther Fürth). Freitag, 22. Mai: Rot-Weiß Essen – Spvgg Greuther Fürth 1:0. Dienstag, 26. Mai: Spvgg Greuther Fürth – Rot-Weiß Essen 2:0.

Absteiger (4): TSV Havelse, Erzgebirge Aue, SSV Ulm 1846, 1. FC Schweinfurt 05

Regionalliga Südwest

Aufsteiger (1): SG Sonnenhof Großaspach

Absteiger (4): Bayern Alzenau, TSV Schott Mainz, TSG Balingen, Bahlinger SC

Aufsteiger (1): VfR Aalen

Aufstiegsspiele: VfR Mannheim. Modus: in einer Dreiergruppe um einen Regionalliga-Startplatz gegen die Zweiten der Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar (FK 03 Pirmasens) und Hessen (FC Eddersheim). Donnerstag, 4. Juni: VfR Mannheim – FC Eddersheim (14 Uhr). Weitere Spielansetzungen abhängig vom Ausgang des ersten Spiels. Gewinnen die Mannheimer dieses, treten sie erst wieder in der dritten Begegnung der Runde am 10. Juni in Pirmasens an. Andernfalls ginge es für sie schon in der zweiten Begegnung am 7. Juni nach Pirmasens.

Absteiger (4 oder 5): 1. Göppinger SV, FSV Hollenbach, FSV 08 Bietigheim-Bissingen, FC Denzlingen. Zudem Türkspor Neckarsulm, wenn der Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert.

Verbandsliga Württemberg

Aufsteiger (1): Young Boys Reutlingen

Aufstiegsspiele: FC Holzhausen. Am 13. Juni auswärts und am 21. Juni zuhause gegen den Gewinner des Duells zwischen dem südbadischen und dem nordbadischen Verbandsliga-Qualifikanten: SC Lahr – 1. FC Bruchsal (deren Spiele am 4. und 7. Juni)

Relegation gegen den Abstieg: FC Rottenburg (wenn sich der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga behauptet) oder VfB Friedrichshafen (wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert). Termin: am 21. Juni gegen den Qualifikanten der vier Landesliga-Vizemeister (FV Löchgau, TSV Köngen, SG Empfingen, FV Rot-Weiß Weiler).

Absteiger (6 oder 7): TSV Weilimdorf, SSV Ehingen-Süd, FC Esslingen, FSV Waiblingen, TSG Tübingen, VfR Heilbronn. Zudem FC Rottenburg, wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert.

Trotz Wochenendsieg gegen den Meister: der TSV Weilimdorf hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib. Foto: Günter Bergmann

Landesliga, Staffel 2

Aufsteiger (1): TSV Ehningen

Relegation um den Aufstieg: TSV Köngen. Erste Runde am 10. Juni: Zweiter Staffel 1 (FV Löchgau) – Zweiter Staffel 3 (SG Empfingen), Zweiter Staffel 4 (FV Rot-Weiß Weiler) – Zweiter Staffel 2 (TSV Köngen). Zweite Runde am 13. Juni mit dem Duell der beiden Erstrundengewinner. Sieger daraus im Finalspiel am 21. Juni gegen den Releganten der Verbandsliga (Stand jetzt FC Rottenburg oder VfB Friedrichshafen).

Relegation gegen den Abstieg: TV Echterdingen. Erste Runde am 13. Juni: Zweiter Bezirksliga Stuttgart/Böblingen (TSV Jahn Büsnau) – Relegant Landesliga (TV Echterdingen), um 18 Uhr auf dem Sportgelände der SV Böblingen. Zweiter Bezirksliga Ostwürttemberg (SG Bettringen) – Zweiter Bezirksliga Neckar/Fils (SV Ebersbach), um 15.30 Uhr in Lorch. Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni.

Absteiger (3): MTV Stuttgart, TSV Plattenhardt, FV Sontheim/Brenz. Die Absteigerzahl kann sich aber auch noch auf vier erhöhen. Dies wäre der Fall, wenn in der Verbandsliga Calcio Leinfelden-Echterdingen noch auf den elften Tabellenplatz rutscht und zudem der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert.

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Aufsteiger (1): ASV Botnang

Relegation um den Aufstieg: TSV Jahn Büsnau. Erste Runde am 13. Juni: Zweiter Bezirksliga Stuttgart/Böblingen (TSV Jahn Büsnau) – Relegant Landesliga (TV Echterdingen), um 18 Uhr auf dem Sportgelände der SV Böblingen. Zweiter Bezirksliga Ostwürttemberg (SG Bettringen) – Zweiter Bezirksliga Neckar/Fils (SV Ebersbach), um 15.30 Uhr in Lorch. Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni.

Relegation gegen den Abstieg: SV Rohrau. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (SV Rohrau), um 14 Uhr auf dem Sportgelände des SV Oberjesingen. Vizemeister Kreisliga A2 (ABV Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart), um 18 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Weilimdorf. Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni, 17 Uhr, in Plattenhardt.

Absteiger (4 oder 5): TSV Dagersheim, SV Nufringen, Croatia Stuttgart, VfL Oberjettingen. Zum fünften Absteiger wird der TV Echterdingen II, wenn dessen erste Mannschaft aus der Landesliga absteigt (Stand jetzt Teilnehmer der dortigen Abstiegsrelegation).

Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1

Aufsteiger (1): OFK Beograd Stuttgart

Relegation um den Aufstieg: Türkspor Stuttgart. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (SV Rohrau), um 14 Uhr auf dem Sportgelände des SV Oberjesingen. Vizemeister Kreisliga A2 (ABV Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart), um 18 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Weilimdorf. Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni, 17 Uhr, in Plattenhardt.

Relegation gegen den Abstieg: TSV Weilimdorf II. Erste Runde am 14. Juni: Relegant Kreisliga A1 (TSV Weilimdorf II) – Vizemeister Kreisliga B5 (SSV Zuffenhausen II), um 11 Uhr in Münster. Vizemeister Kreisliga B3 (Sportvg Feuerbach III) – Vizemeister Kreisliga B2 (SKG Botnang), um 14 Uhr beim TB Untertürkheim. Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni, 17 Uhr, Spielort noch offen.

Absteiger (3): TB Untertürkheim, Sportkultur Stuttgart, SC Stammheim. Die Absteigerzahl kann sich aber auch noch auf vier erhöhen. Dies wäre der Fall, wenn in der Verbandsliga Calcio Leinfelden-Echterdingen noch auf den elften Tabellenplatz rutscht und zudem der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert.

Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2

Aufsteiger (1): FSV Waldebene Stuttgart-Ost

Relegation um den Aufstieg: ABV Stuttgart. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (SV Rohrau), um 14 Uhr auf dem Sportgelände des SV Oberjesingen. Vizemeister Kreisliga A2 (ABV Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart), um 18 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Weilimdorf. Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni, 17 Uhr, in Plattenhardt.

Relegation gegen den Abstieg: Spvgg Möhringen. Erste Runde am 14. Juni: Relegant Kreisliga A2 (Spvgg Möhringen) – Vizemeister Kreisliga B4 (TSV Leinfelden), um 11 Uhr in Büsnau. Finalspiel am 21. Juni: Sieger erste Begegnung – Vizemeister Kreisliga B1 (TSV Rohr II), um 14 Uhr bei den Sportfreunden Stuttgart.

Absteiger (3): Sportfreunde Stuttgart, TSV Heumaden, TV Kemnat. Die Absteigerzahl kann sich aber auch noch auf vier erhöhen. Dies wäre der Fall, wenn in der Verbandsliga Calcio Leinfelden-Echterdingen noch auf den elften Tabellenplatz rutscht und zudem der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert.

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 1

Aufsteiger (1): SV Sillenbuch II

Relegation um den Aufstieg: TSV Rohr II. Stand jetzt nur ein Spiel: am 21. Juni, 14 Uhr, auf dem Sportgelände der Sportfreunde Stuttgart gegen den vorherigen Gewinner aus Relegant Kreisliga A2 (Spvgg Möhringen) – Vizemeister Kreisliga B4 (TSV Leinfelden).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 2

Aufsteiger (1): SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See

Relegation um den Aufstieg: SKG Botnang. Erste Runde am 14. Juni: Relegant Kreisliga A1 (TSV Weilimdorf II) – Vizemeister Kreisliga B5 (SSV Zuffenhausen II), um 11 Uhr in Münster. Vizemeister Kreisliga B3 (Sportvg Feuerbach III) – Vizemeister Kreisliga B2 (SKG Botnang), um 14 Uhr beim TB Untertürkheim. Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni, 17 Uhr, Spielort noch offen.

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 3

Aufsteiger (1): Tunaspor Echterdingen

Relegation um den Aufstieg: Sportvg Feuerbach III. Erste Runde am 14. Juni: Relegant Kreisliga A1 (TSV Weilimdorf II) – Vizemeister Kreisliga B5 (SSV Zuffenhausen II), um 11 Uhr in Münster. Vizemeister Kreisliga B3 (Sportvg Feuerbach III) – Vizemeister Kreisliga B2 (SKG Botnang), um 14 Uhr beim TB Untertürkheim. Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni, 17 Uhr, Spielort noch offen.

Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A; Tunaspor Echterdingen. Foto: Günter Bergmann

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 4

Aufsteiger (1): Omonia GFV Vaihingen

Relegation um den Aufstieg: TSV Leinfelden. Erste Runde am 14. Juni: Relegant Kreisliga A2 (Spvgg Möhringen) – Vizemeister Kreisliga B4 (TSV Leinfelden), um 11 Uhr in Büsnau. Finalspiel am 21. Juni: Sieger erste Begegnung – Vizemeister Kreisliga B1 (TSV Rohr II).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 5

Aufsteiger (1): Sportvg Feuerbach II

Relegation um den Aufstieg: SSV Zuffenhausen II. Erste Runde am 14. Juni: Relegant Kreisliga A1 (TSV Weilimdorf II) – Vizemeister Kreisliga B5 (SSV Zuffenhausen II), um 11 Uhr in Münster. Vizemeister Kreisliga B3 (Sportvg Feuerbach III) – Vizemeister Kreisliga B2 (SKG Botnang), um 14 Uhr beim TB Untertürkheim. Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni, 17 Uhr, Spielort noch offen.