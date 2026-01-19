Große Ehre für Florian David Fitz: Der Münchner Schauspieler, Autor und Regisseur wird beim 47. Bayerischen Filmpreis mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Damit wird das vielseitige Schaffen des Künstlers gewürdigt, der mit Filmen wie "Vincent will Meer" Millionen begeisterte.

Florian David Fitz (51) darf sich über eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen der deutschen Filmbranche freuen. Wie die Bayerische Staatsregierung am Montag bekannt gab, erhält der gebürtige Münchner beim 47. Bayerischen Filmpreis den Preis des Ministerpräsidenten. Damit reiht sich der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur in eine illustre Runde früherer Preisträger ein - darunter Uschi Glas, Werner Herzog, Wim Wenders und Margarethe von Trotta.

Ministerpräsident Markus Söder (59) findet laut Mitteilung herzliche Worte für den Geehrten: "Florian David Fitz hat eine enorme kreative Kraft. Er berührt und begeistert Millionen Menschen mit seinen Geschichten und Rollen - als Schauspieler, Autor und Regisseur schafft er Werke voller Humor, Herz und Tiefgang."

Vom Volkstheater auf die große Leinwand

Der Weg zum Erfolg begann für Fitz nach seinem Studium in Boston zunächst auf den Brettern des Münchner Volkstheaters. Fernsehformate wie "Polizeiruf 110", "Der Bulle von Tölz" und "Berlin, Berlin" machten ihn einem breiten Publikum bekannt. Den Durchbruch im Kino schaffte er 2009 mit der Ensemble-Komödie "Männerherzen", fasst die Staatsregierung zusammen.

Ein Jahr später bewies Fitz, dass er weit mehr als nur vor der Kamera glänzen kann: Für "Vincent will Meer" schrieb er nicht nur das Drehbuch, sondern übernahm auch die Hauptrolle. Der Film wurde mit dem Bambi, dem Deutschen Filmpreis und dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Mit "Jesus liebt mich" wagte er sich 2012 erstmals auf den Regiestuhl.

Vielseitigkeit als Markenzeichen

Die Liste seiner Erfolge liest sich beeindruckend: "Willkommen bei den Hartmanns", "Das perfekte Geheimnis", "Der Vorname", "Eingeschlossene Gesellschaft" - Fitz spielte sich mit seiner Mischung aus Charme und Tiefgang in die Herzen eines Millionenpublikums. Für "Oskars Kleid" und "Wochenendrebellen" wurde er bereits als "Bester Darsteller" mit dem Bayerischen Filmpreis geehrt. Aktuell ist er in "No Hit Wonder" zu sehen.

Söder hebt in seiner Würdigung besonders hervor, wie Fitz gesellschaftliche Themen verarbeitet: "Mit Filmen wie 'Vincent will Meer', 'Willkommen bei den Hartmanns', 'Oskars Kleid', 'Der Vorname' hat er die Kinoleinwand geprägt und die deutsche Filmkultur bereichert. Immer authentisch schafft er vielschichtige Charaktere und hält uns und der Gesellschaft immer wieder charmant den Spiegel vor."

Engagement über die Leinwand hinaus

Neben seiner künstlerischen Arbeit zeigt Fitz auch gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein. Seit 2010 engagiert er sich als Schirmherr des Interessenverbands für Tic- und Tourette-Syndrom e.V., wie der Bayerische Landtag anlässlich einer weiteren Ehrung mitteilte. Erst im Dezember 2025 wurde Fitz gemeinsam mit Moderator Tobias Krell (39) von Landtagspräsidentin Ilse Aigner mit dem Bayerischen Verfassungsorden ausgezeichnet.

Aigner würdigte dabei die besondere Haltung der beiden: "Sie sind Menschen mit dem Herzen am rechten Fleck. Und auch deshalb freue ich mich sehr, Sie heute auszeichnen zu dürfen. Sie haben es sich verdient."

Festliche Gala im Prinzregententheater

Die Verleihung des Bayerischen Filmpreises findet am 23. Januar im Münchner Prinzregententheater statt. Ministerpräsident Söder wird den Ehrenpreis persönlich überreichen. Der Bayerische Rundfunk überträgt die Gala ab 22 Uhr, bereits ab 19 Uhr können Zuschauer Bilder vom roten Teppich in der ARD Mediathek verfolgen. Eine Zusammenfassung sendet 3sat am 25. Januar um 0:20 Uhr.

Der 1979 erstmals vergebene Bayerische Filmpreis zählt mit einem Gesamtpreisgeld von 300.000 Euro zu den bestdotierten Auszeichnungen der deutschen Filmbranche. Bei der diesjährigen Ausgabe wird neben Fitz auch Michael Bully Herbig (57) für "Das Kanu des Manitu" (2025) als erfolgreichster Film geehrt.