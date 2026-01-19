Große Ehre für Florian David Fitz: Der Münchner Schauspieler, Autor und Regisseur wird beim 47. Bayerischen Filmpreis mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Damit wird das vielseitige Schaffen des Künstlers gewürdigt, der mit Filmen wie "Vincent will Meer" Millionen begeisterte.
Florian David Fitz (51) darf sich über eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen der deutschen Filmbranche freuen. Wie die Bayerische Staatsregierung am Montag bekannt gab, erhält der gebürtige Münchner beim 47. Bayerischen Filmpreis den Preis des Ministerpräsidenten. Damit reiht sich der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur in eine illustre Runde früherer Preisträger ein - darunter Uschi Glas, Werner Herzog, Wim Wenders und Margarethe von Trotta.