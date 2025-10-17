In Rumäniens Hauptstadt Bukarest hat am Freitag eine Explosion ein riesiges Loch in einen Wohnblock gerissen und mindestens drei Menschen getötet.
In Rumäniens Hauptstadt Bukarest hat am Freitag eine Explosion ein riesiges Loch in einen Wohnblock gerissen und mindestens drei Menschen getötet. Nach der Explosion, die Teile mehrerer Stockwerke fortriss, wurden zudem 13 Menschen ins Krankenhaus gebracht, wie der Rettungsdienst mitteilte. Zwei Verletzte befanden sich demnach in einem ernsten Zustand. Das achtstöckige Wohnhaus musste wegen Einsturzgefahr geräumt werden. Auch Schüler und Lehrer einer nahegelegenen Oberschule wurden vorsichtshalber evakuiert.