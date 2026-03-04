Bürgerschaftliches Engagement: Dieses Stuttgarter Paar setzt ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung

Zwischen Tretbecken und Schlucht: Familie Appel sammelt täglich achtlos weggeworfenen Unrat in Sillenbuch. Ein Protokoll über Fundstücke, Motivation und die Sorge um die Natur.
Um Punkt 10 Uhr treten Jens und Eva Appel aus seiner Haustür in Stuttgart-Sillenbuch. Seit mehreren Jahren dreht das Ehepaar täglich seine Runden im Umkreis und sammelt dabei wie selbstverständlich achtlos weggeworfenen Müll ein. Etwa anderthalb Stunden sind sie täglich unterwegs, ausgerüstet mit wetterfesten Jacken, festen Schuhen, Walkingstöcken und einer Mülltüte. Die heutige Strecke führt durch ein Waldstück in Sillenbuch, vorbei am Tretbecken durch eine Schlucht.