Bürgerrat Klima in Stuttgart: Ein Jahr später – das ist aus den Empfehlungen geworden

1 Die Mitglieder des Gremiums übergaben ihre Empfehlungen im Sommer 2023 an OB Frank Nopper. Foto: Landeshauptstadt Stuttgart/Ludmilla Parsyak

Vor einem Jahr haben 61 zufällig ausgewählte, aber repräsentative Stuttgarterinnen und Stuttgarter Empfehlungen für Klimaschutz bis 2035 abgegeben. Was hat sich seither getan? Ein Check.











Was braucht es, damit Stuttgart bis 2035 emissionsfrei wird? Dazu hatte der Bürgerrat Klima, ein Gremium mit 61 zufällig ausgewählten, aber repräsentativen Bewohnern, 24 Empfehlungen erarbeitet. Im Sommer vor einem Jahr übergab der Bürgerrat Klima seine Empfehlungen an die Stadtverwaltung. Was ist seither geschehen, was wurde umgesetzt, abgelehnt, was wird noch diskutiert? Ein Check.