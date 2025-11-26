Bürgermeisterwahl in Rutesheim: Ein Stuttgarter wirft als erster Kandidat den Hut in den Ring

Der 47-jährige Diplom-Betriebswirt Alexander Fischer wirbt mit 20 Jahren Erfahrung in Führung und Projektsteuerung. Nun will der Familienvater Bürgermeister von Rutesheim werden.
Wenn am 8. Februar 2026 die Rutesheimerinnen und Rutesheimer zur Bürgermeisterwahl aufgerufen sind, wird die Amtsinhaberin Susanne Widmaier nicht mehr antreten. Aus gesundheitlichen Gründen, wie sie im Juli schweren Herzens verkündet hatte. Nun hat mit dem Stuttgarter Alexander Fischer der erste Interessent für dieses Amt seinen Hut in den Ring geworfen. Vor einigen Tagen gab der 49-jährige Diplom-Betriebswirt seine Bewerbung persönlich im Rutesheimer Rathaus ab. „Seit einiger Zeit bin ich bereits in der Stadt präsent und führe viele Gespräche.“ Für seinen anstehenden Wahlkampf hat er sich von seinem Arbeitgeber freistellen lassen.