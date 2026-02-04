Bürgermeisterwahl in Kirchberg: WhatsApp gegen Amtsbonus – wer wird Rathauschef in Kirchberg?

Nach Jahrzehnten ohne Konkurrenz muss sich Kirchbergs Bürgermeister erstmals wieder erklären. Erfahrung trifft auf neue Ideen – entschieden wird am Sonntag an der Urne.
Wenn in Kirchberg an der Murr am Sonntag zu den Wahlurnen gerufen wird, geht es um mehr als nur einen Verwaltungsakt. Es geht um Kontinuität oder Kurswechsel, Vertrautes oder Neuanfang. Der 62-jährige Frank Hornek, seit 1994 im Amt, tritt gegen den 15 Jahre jüngeren Polizeibeamten Lars Herold an – ein Duell, das es seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.