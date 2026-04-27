Mario Dittmann ist der neue Bürgermeister von Gemmrigheim. Wenige Stunden nach der Wahl spricht der 26-Jährige darüber, wie er den Wahlkampf erlebt hat – und was nun auf ihn wartet.
Mario Dittmann ist am Montagmorgen noch immer etwas überwältigt. Die Nacht war kurz, auf manche Fragen lassen sich die Gedanken noch nicht ganz in Worte fassen. Der 26-Jährige wurde am Vorabend von 74,2 Prozent der Wahlberechtigten zum neuen Bürgermeister von Gemmrigheim gewählt. Damit hat sich für ihn ein Traum erfüllt, den er trotz seines jungen Alters schon lange verfolgt.