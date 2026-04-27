Mario Dittmann ist der neue Bürgermeister von Gemmrigheim. Wenige Stunden nach der Wahl spricht der 26-Jährige darüber, wie er den Wahlkampf erlebt hat – und was nun auf ihn wartet.

Mario Dittmann ist am Montagmorgen noch immer etwas überwältigt. Die Nacht war kurz, auf manche Fragen lassen sich die Gedanken noch nicht ganz in Worte fassen. Der 26-Jährige wurde am Vorabend von 74,2 Prozent der Wahlberechtigten zum neuen Bürgermeister von Gemmrigheim gewählt. Damit hat sich für ihn ein Traum erfüllt, den er trotz seines jungen Alters schon lange verfolgt.

Während er das eindeutige Ergebnis noch verarbeitet, ist der erste Punkt auf der Liste mit Dingen, die nun bis zur Amtseinsetzung anstehen, bereits abgehakt: Seine Stelle als Hauptamtsleiter in Affalterbach ist neu ausgeschrieben. Die große Aufgabe, die in Gemmrigheim auf ihn wartet: sich in den Haushalt einarbeiten. Dort klafft für das Jahr 2026 derzeit ein Loch von 16 Millionen Euro, perspektivisch dürfte die Situation nicht besser werden. Von der EnBW, Betreiberin des Atomkraftwerks Neckarwestheim und bislang größter Gewerbesteuerzahler, fließt künftig kein Geld mehr – und das deutlich früher als gedacht.

Dittmann will Grundschulsanierung aufarbeiten

„Es wird nicht einfach werden“, sagt Dittmann. Er sei während des Wahlkampfes immer ehrlich gewesen und habe auch Themen angesprochen, die Bürgerinnen und Bürger nur ungerne hören. Ein Beispiel: „Wir müssen davon ausgehen, dass die Kindergartengebühren nicht günstiger werden.“

Zudem wolle er sich von Grund auf in das Thema Grundschulsanierung einarbeiten und die Bürger transparent miteinbeziehen. Die Frage, wie es mit dem Bau weitergeht, beschäftigt die Bürger seit Jahren: 2024 hatten bei einem Bürgerentscheid knapp 80 Prozent für eine Sanierung und damit gegen einen Neubau gestimmt. Danach hatte die Architektenkammer des Landkreises Denkmalschutz beantragt – was die Sanierungspläne laut Bürgerinitiative und Gemeinderäten nicht erleichtern dürfte.

Mario Dittmann mit Partnerin Jule Müller Foto: Werner Kuhnle

Mario Dittmann ist kaum älter als Christoph Herre, der bei seiner Wahl 2024 in Walheim mit 24 Jahren der jüngste Bürgermeister Baden-Württembergs war. „Ich musste mich gar nicht für mein Alter rechtfertigen, im Gegenteil, das wurde eher positiv angenommen und spielte eine nachgeordnete Rolle“, sagt Dittmann. Deutlich häufiger sei ihm zurückgemeldet worden, dass sich die Gemeinde eine Person vom Fach wünsche. Dittmann hat in Ludwigsburg Allgemeine Finanzverwaltung studiert und in Beilstein und Affalterbach als Hauptamtsleiter gearbeitet. „Ich habe an dem Ziel, irgendwann Bürgermeister zu werden, meinen beruflichen Weg ausgerichtet“, sagt er.

Gewinner will nun nach Gemmrigheim ziehen

Gegenkandidatin Swantje Hammer, Marbacher Stadträtin und Diplom-Finanzwirtin, bekam 25,3 Prozent der Stimmen. „Natürlich bin ich enttäuscht, aber das gehört zur Demokratie dazu“, sagt sie am Montagmorgen. Für sie sei es eine tolle Erfahrung gewesen. Noch einmal auf das Amt der Bürgermeisterin bewerben würde sie sich Stand heute aber nicht. Swantje Hammer hatte im Wahlkampf besonders auf Bürgernähe gesetzt, die Abneigung mancher Bürger aber schon im Vorfeld zu spüren bekommen, als Unbekannte Wahlplakate von ihr herunterrissen.

Der Gewinner blickt derweil voller Vorfreude in die Zukunft. Für Mario Dittmann sei es der Traumjob, auf den er nun zusteuere. Sein Onkel war Bürgermeister im Hohenlohekreis, „da hat man als Kind schon ein Stück weit hochgeschaut“, sagt Dittmann. „In dem Beruf hat man Gestaltungsspielraum, ist nah bei den Menschen, kann unbürokratisch helfen und zurückblicken auf das, was man gemeinsam erreicht“, erklärt er seinen Kindheitstraum.

Und die Zukunft? Wo sieht er sich in fünf Jahren? „Dann sehe ich mich vor allem als Bürger der Gemeinde“, sagt er. Das erste Wohnungsinserat liege schon auf seinem Tisch – damit sei er seinem Versprechen, nach einem Sieg in die Gemeinde zu ziehen, schon etwas nähergekommen.