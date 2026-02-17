Bürger zeigen Engagement: „Wir sind Marbach“ – Pure Freude über geretteten Kinderfasching

Viel Aufregung hatte es um die Absage des Kinderfaschings durch die Stadt Marbach (Kreis Ludwigsburg) gegeben. Das Event stieg letztlich doch, dank engagierter Bürger.
Die Regenschirme sind aufgespannt, noch wirkt der Fasching zugeknöpft. Der Funke ist noch nicht übergesprungen an diesem Dienstagnachmittag um 15 Uhr auf dem Marbacher Burgplatz. Aber das wird sich bald ändern. Die trüben Regenwolken verziehen sich – auf der Bühne geht es rund: ein Sinnbild für den Wandel der vergangenen Wochen. Aus der trostlosen Absage der Stadtverwaltung hat sich der Kinderfasching neu gefunden.