Bücherbusse in Stuttgart: Familiengefühl im Bücherbus – „Wir wissen, wie’s den Kindern geht“

Seit 55 Jahren rollt der Bücherbus durch Stuttgart. Die fahrende Bibliothek ist ein Ort der Begegnung – und ein Arbeitsplatz, an dem es selten langweilig wird.
Oft würden sie schon erwartet, wenn sie in die Haltestelle einbiegen, sagt Ralf Breger. Die elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stuttgarter Fahrbibliothek sind gefragte Leute. Denn sie bringen Bücher, Spiele, CDs und andere Medien in die Bezirke, die keine Stadtteilbibliothek haben – und machen an Kitas und Schulen Halt. Von Dienstag bis Samstag fahren die beiden Bibliotheksbusse Max und Moritz über 50 Haltestellen im Stadtgebiet an – und das seit 55 Jahren. Das Team der Fahrbibliothek ist aber auch mit einem Lastenrad und zwei Trolleys voller Bücher unterwegs.