Buchempfehlungen zum Valentinstag: 15 queere Liebesromane, die wir am liebsten nochmal lesen würden

Der Valentinstag steht vor der Tür. Doch ihr habt keine Lust auf ein Date, sondern wollt es euch lieber zuhause gemütlich machen? Hier sind unsere queeren Buchempfehlungen.
Wer braucht schon Rosen, wenn man auch einen Stapel Bücher haben kann? Den Valentinstag wollte ihr mit einem guten Roman auf dem Sofa verbringen und einfach ganz gemütlich in die Liebesgeschichten von anderen abtauchen? Verstehen wir! Doch ein kurzer Blick in die Buchhandlung zeigt: Bücher über Beziehungsklischees und straighte Charaktere gibt es haufenweise. Deshalb haben wir für euch unsere queeren Lesetipps zusammengesammelt – ganz ohne klischeehafte hetero Liebesgeschichten und Sexualität-Schubladen. Viel Spaß beim Lesen!