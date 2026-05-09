Brunnen für sauberes Trinkwasser: Paar aus Fellbach baut 100 Brunnen in Kamerun – VfB-Fan setzt besonderes Zeichen

Der Fellbacher Jochen Höfliger und seine Lebensgefährtin Alima Berger-Njoya haben vor viereinhalb Jahren ein Kamerun-Hilfswerk gegründet – inzwischen ist der 100. Brunnen im Bau.
Gerade einmal viereinhalb Jahre ist es her, seit der Fellbacher Jochen Höfliger und seine Lebensgefährtin Alima Berger-Njoya den Verein „Hilfe zur Selbsthilfe Kamerun-Ghaame Nji“ gegründet haben. Seither haben sich die Lebensumstände von rund 100.000 Menschen in der Region um die Stadt Foumban enorm verbessert. Während das Hilfswerk zunächst vor allem Sachspenden in das zentralafrikanische Land verschiffte und in Schulen und Waisenhäusern verteilte, haben sich inzwischen die Schwerpunkte verlagert: Ein Kranken- und Bildungszentrum ist im Bau und der 100. Brunnen steht kurz vor der Vollendung.