Stefano Zarella war "komplett im Schock" nach einem Unfall beim Frittieren. Sein Bruder, Schlagerstar Giovanni Zarrella, fuhr den Food-Blogger ins Krankenhaus. Der bedankt sich jetzt bei seiner Familie und hat eine wichtige Warnung für seine Follower.
Sein Job als Food-Influencer brachte Stefano Zarrella (34) ins Krankenhaus. Wie der Kochbuchautor auf Instagram verriet, wollte er am Sonntag für seine Follower ein Video für ein "cooles Rezept" aufnehmen. Der Bruder von Schlagersänger und Moderator Giovanni Zarrella (47) bereitete das beliebte Spritzgebäck Churros zu. Als er den Teig in die Fritteuse geben wollte, sei ihm "plötzlich das heiße Fett ins Gesicht gesprungen". Und das "ohne, dass überhaupt etwas im Frittierfett drin war".