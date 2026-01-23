Bruch mit seinen Eltern: Brooklyn und Nicola Peltz Beckham erstmals seit Statement gesichtet

Drei Tage nach dem explosiven Statement gegen seine Eltern wurden Brooklyn und Nicola Peltz Beckham erstmals öffentlich gesichtet. Die beiden wurden beim entspannten Spaziergang am Strand fotografiert.

Wenige Tage nach dem öffentlichen Bruch mit seinen Eltern David (50) und Victoria (51) wurde Brooklyn Peltz Beckham (26) erstmals mit seiner Ehefrau Nicola (31) in der Öffentlichkeit gesichtet. Von Krisenstimmung ist dabei nichts zu sehen - im Gegenteil: Der älteste Beckham-Sohn und seine Ehefrau wirken nur drei Tage nach dem explosiven sechsseitigen Statement auf Instagram losgelöst und glücklich. Die Botschaft scheint eindeutig: Wir stehen zusammen.

Losgelöster Spaziergang am Strand Fotos, die der "Daily Mail" vorliegen, zeigen das Ehepaar beim entspannten Strandspaziergang in Malibu. Begleitet von ihrem Hund Lamb wirkt das Paar auf den Bildern verliebt wie eh und je. Mit den Armen umeinander geschlungen und einem breiten Lächeln im Gesicht scheint die weltweite Aufregung um ihren Familienstreit fast wie vergessen.

Nicola wählte für den Ausflug einen eleganten Look aus einem cremefarbenen Strickponcho, blauen Jeans und Ballerinas. Brooklyn zeigte sich gewohnt lässig im braunen Oversize-Pullover und mit umgedrehter Baseballkappe.

Am Montag hatte Brooklyn Beckham seine Eltern beschuldigt, seine Ehe mit Nicola eher sabotiert als unterstützt zu haben, zudem schilderte er ein Klima der Kontrolle im Namen der "Beckham"-Marke.

David und Victoria Beckham haben sich bisher nicht geäußert

Die Beckhams haben sich bisher nicht zum öffentlichen Bruch ihres ältesten Sohnes geäußert. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos hielt sich David Beckham, auf seinen Sohn angesprochen, bedeckt. In einem Gespräch betonte der ehemalige Fußballstar vielsagend, dass Kinder "ihre eigenen Fehler machen dürfen" müssen.

Auf dem Instagram-Account von Victoria Beckham herrscht nach dem Statement ebenfalls "business as usual" - mit Werbung für ihre Modemarke und Geburtstagsglückwünschen an "Baby Spice" Emma Bunton (50).