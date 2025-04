„Brewery Session“ in Stuttgart: 1000 Raver erobern das Brauerei-Areal von Dinkelacker

1 Etwa 1000 Raver haben auf dem Gelände von Dinkelacker Party gemacht. Foto: Dinkelacker

Wenn das historische Brauerei-Areal von Dinkelacker zum größten Club von Stuttgart wird, steckt das Str.711 Kollektiv dahinter. 1000 Raver tanzen dort, wo sonst Lastwagen Malz anliefern. Nach dem Erfolg der Premiere soll es eine Fortsetzung geben.











Link kopiert



Das StR.711 Kollektiv, ein Zusammenschluss von Kultur- und Partyfreunden in Stuttgart, liebt es, an besonderen Locations zu feiern. Zum fünften Geburtstag ging der kreative Verbund auf das Brauergelände des 1888 gegründeten Familienbetriebs Dinkelacker an der Tübinger Straße. Rasch ausverkauft war die Sause im Freien mit Live-Acts wie Top Solo & Dan Ostendorf oder Joe Panic. „Es war mega“, jubelt Dinkelacker-Marketingleiter Felix Durchdewald anderntags, „und bestimmt nicht die letzte Party dieser Art bei uns.“