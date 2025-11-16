Kunsthaus Bregenz: Ist das Kunst, oder kann man da duschen, essen, wohnen?

Wer ist die anonyme Person hinter der neuen Ausstellung im Kunsthaus Bregenz? Diese lädt ein, es sich im Museum bequem zu machen. Aufs Klo sollte man hier aber nicht gehen.
Ist das jetzt eine Schnapsidee oder ein genialer Coup? In jedem Fall ist die Angelegenheit kompliziert, denn wie soll man über jemanden schreiben und reden, ihn loben oder kritisieren, wenn man nicht mal seinen Namen kennt? Der oder die Künstlerin selbst bezeichnet sich als „die Person“ und verrät weder Alter noch Herkunft. In den Ankündigungen und Broschüren wurden die Stellen, an denen gewöhnlich der Künstlername steht, wie auf Geheimdokumenten mit schwarzen Balken versehen, sodass sich nur eines mit Gewissheit sagen lässt: Eine Person stellt derzeit im Kunsthaus Bregenz aus.