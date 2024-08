1 Breadcrumbing nimmt in Zeiten der digitalen Kommunikation zu. Foto: evrymmnt/ Shutterstock

In der heutigen Welt hat sich eine Vielzahl neuer Beziehungsphänomene entwickelt. Eines davon ist das sogenannte "Breadcrumbing". Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff, und wie kann man sich davor schützen?











In einer Zeit, in der Beziehungen zunehmend durch digitale Kommunikation geprägt sind, hat sich eine neue Art der emotionalen Manipulation entwickelt: Breadcrumbing. Diese Taktik, die oft subtil und schwer zu erkennen ist, kann in romantischen Beziehungen und sogar in Freundschaften auftreten. Doch was genau steckt hinter dem Begriff "Breadcrumbing"? Welche psychologischen Motive treiben Menschen dazu an, andere mit Brotkrumen der Zuneigung in der Schwebe zu halten? Und wie sollte man am besten reagieren, wenn man selbst Opfer von Breadcrumbing wird? In diesem Artikel beleuchten wir die verschiedenen Aspekte dieses modernen Beziehungsphänomens und geben Ihnen hilfreiche Tipps, um sich davor zu schützen.