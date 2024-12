Brandstiftung in Freiburg: Militanter Protest gegen neuen Stadtteil

Brandstiftung in Freiburg

1 Dieses Baufahrzeug ist komplett ausgebrannt. Foto: Stadt Freiburg

Im Freiburger Westen soll ein neuer Stadtteil entstehen. Doch auch nach einem Bürgerentscheid gibt es immer noch Gegner – und gewaltsamen Protest.











Bei mehreren Brandanschlägen auf die Großbaustelle für den neuen Stadtteil Dietenbach im Freiburger Westen ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, seien mehrere Baumaschinen zerstört worden, die dort unter anderem für den Bau einer neuen Straßenbahnstrecke eingesetzt werden. Demnach hatte es zum ersten Mal in der Nacht zum Freitag gebrannt. Ein weiteres Mal brannte es am frühen Samstagmorgen.