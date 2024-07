1 Die Feuerwehr Winnenden war mit acht Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Die Feuerwehr Winnenden musste am Sonntagabend zu einem Brand in einer Asylunterkunft in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ausrücken. Wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eine Person festgenommen.











Bei einem Brand in einer Asylunterkunft am Sonntagabend in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von circa 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde zum derzeitigen Kenntnisstand der Beamten niemand, es bestehe jedoch der Verdacht der Brandstiftung.