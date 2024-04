Starke Rauchentwicklung nach Brand in Tiefgarage

Brand in Waiblingen

4 In einer Tiefgarage in Waiblingen hat es am Samstagabend gebrannt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

In einer Tiefgarage in Waiblingen kommt es am Samstagabend zu einem Brand. Die Feuerwehr rückt aus. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster zu schließen.











Dichte Rauchwolken stiegen am Samstagabend aus einer Tiefgarage an der Bahnhofstraße in Waiblingen empor. Nach ersten Informationen der Polizei soll der Brand gegen 18.40 Uhr ausgebrochen sein. Die Feuerwehr rückte anschließend mit einigen Einsatzkräften zum Brandort aus.