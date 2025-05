Brand in Tiefgarage: Elektroauto wird völlig zerstört

1 Das ausgebrannte Auto wird abgeschleppt. Foto: StZN/ceb

Durch dicken Qualm müssen sich Feuerwehrleute quasi blind durchschlagen, um zum Brandherd zu gelangen. Eine Werksfeuerwehr unterstützt mit einem Spezialfahrzeug.











Als das Feuer gelöscht ist und sich die Aufregung legt, riecht man das Auto, bevor man es sieht: Am frühen Nachmittag steht das Elektroauto der Marke Audi – oder vielmehr der traurige Rest des Fahrzeugs – unter einer Plane an der Sophienstraße. Die Passanten wundern sich: Wo hat es denn gebrannt? Denn außer am Auto sind keine Brandspuren zu sehen. Des Rätsels Lösung: Der Brand ist am Freitagmorgen drei Etagen unter der Sophienstraße ausgebrochen. Gegen 9.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil der Elektro-Audi im dritten Untergeschoss in Flammen stand.