1 Die Stuttgarter Feuerwehr musste am Freitag nach Vaihingen ausrücken. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Eibner

In Stuttgart brennt am Freitagmorgen ein Kühlschrank in einer Dachgeschosswohnung. Die Feuerwehr kann den Brand löschen, dennoch ist die Wohnung vorerst unbewohnbar.











Link kopiert



In Stuttgart-Vaihingen hat es am Freitagmorgen gebrannt. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer in einem Wohnhaus an der Fauststraße aus – mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein Kühlschrank in der Dachgeschosswohnung in Brand geraten.