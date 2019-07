8 An der Königstraße in Stuttgart-Mitte ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Foto: 7aktuell.de

Die Polizei hat die Obere Königstraße für kurze Zeit wegen eines Feuers weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht.

Stuttgart-Mitte - Die Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag zu einem Brand in die Königstraße 47 in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Bei dem Feuer, das in unmittelbarer Nachbarschaft des C&A-Gebäudes ausgebrochen ist, wurden ersten Erkenntnissen zufolge zwei Menschen leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Fußgängerzone in diesem Bereich für kurze Zeit weiträumig abgesperrt. Die Sperrung betraf auch die Busverbindung zwischen dem Rotebühl- und dem Eberhardplatz. Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat die Flammen inzwischen gelöscht. Nähere Informationen zur Ursache und etwaigen weiteren Verletzten gibt es derzeit noch nicht.

In dem Gebäude, das gerade umgebaut wird, war zuvor unter anderem eine Filiale des Schuhgeschäfts Salamander untergebracht.