4 Der Oldtimer wurde durch den Brand völlig zerstört. Foto: Karsten Schmalz /KS-Images

In Stuttgart-Feuerbach will ein 52-Jähriger einen Oldtimer in einer Garage starten. Dabei kommt es zu einer Verpuffung. Der Mann zieht sich schwere Verletzungen zu.











Link kopiert



Beim Brand eines Oldtimers in einer Garage an der Rusenschloßstraße in Stuttgart-Feuerbach hat sich am Dienstagnachmittag ein 52 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Informationen der Polizei wollte der 52-Jährige das Fahrzeug gegen 13 Uhr in der Garage starten, als es zu einer Verpuffung kam. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.