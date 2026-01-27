Am späten Montagabend brennt in Stuttgart-Heslach eine Dachgeschosswohnung. Andere Bewohner hatten offenbar mehrfach die Zustände dort beanstandet.
Nach dem Brand am Montagabend in Stuttgart Heslach erheben Nachbarn Vorwürfe gegenüber der Stadt. In einer Wohnung in der Hohentwielstraße war in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. „Wir haben des Öfteren das Amt für öffentliche Ordnung eingeschaltet“, sagt Christian Muoio, der ebenfalls in dem Haus wohnt. Die Hinweise, dass die Frau Hilfe brauche, seien nicht gehört worden. „Es ist genau das eingetreten, wovor wir immer Angst hatten“, so Muoio.