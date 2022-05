5 14 Personen rettete die Feuerwehr bei einem Brand in Stuttgart-Feuerbach über eine Drehleiter. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Über eine Drehleiter hat die Feuerwehr die Bewohner eines Gebäudes in Stuttgart-Feuerbach gerettet. Der Brand war im Keller ausgebrochen.















Ein Wohnheim in Stuttgart-Feuerbach ist am frühen Samstagmorgen in Brand geraten. Eigenen Angaben zufolge rettete die Feuerwehr 14 Bewohner, die an den Fenstern auf Hilfe gewartet hatten. Die Bewohner wurden vor Ort von einem Notarzt untersucht.

Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte ein Passant gegen 6 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Wohnheim in der Siemensstraße gemeldet. Zwei Löschzüge und mehrere Rettungsfahrzeuge rückten zum Einsatzort aus. Laut den Einsatzkräften sei der Brand im Keller ausgebrochen und habe das Treppenhaus mit Rauch gefüllt. Eine Flucht über die Treppe war somit nicht möglich.

Vier Menschen seien selbstständig aus dem Gebäude geflüchtet, 14 Personen seien mit einer Drehleiter über die Fenster gerettet worden. Das Wohnheim ist laut Feuerwehr derzeit nicht bewohnbar.