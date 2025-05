Schrecken am frühen Morgen –Einfamilienhaus steht in Flammen

1 Die Feuerwehr musste in Großbottwar zu einem Hausbrand ausrücken. Foto: Niklas Treppner/dpa

Aus dem Schlaf gerissen wurden einige Großbottwarer (Kreis Ludwigsburg) am frühen Donnerstag. Ein Einfamilienhaus stand in Flammen. Was die Einsatzkräfte bislang wissen.











Mit einem Schrecken startete für Anwohner in Großbottwar der Mai. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr wurde in einem Einfamilienhaus in der Kleinbottwarer Straße ein Brand gemeldet. Laut Polizei waren die Flammen des brennenden Gebäudes weithin sichtbar.