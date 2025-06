Brand in Erlebnispark: Achterbahnen laufen in Tripsdrill nach Feuer weiter

1 Die Attraktionen waren von dem Feuer laut Tripsdrill nicht betroffen. Foto: Werner Kuhnle

In einem Museum des Freizeitparks an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg hat es am Dienstag gebrannt. Doch am Mittwochmorgen hat Tripsdrill wieder regulär geöffnet.











Im Trillarium können Besucher allerhand bestaunen. Das Heimatmuseum im Freizeitpark Tripsdrill gibt einen Einblick vom bäuerlichen Leben um das Jahr 1800 herum. Zudem beherbergt es eine Waffensammlung. Doch die Feuerwehrleute, die am Dienstagnachmittag in das Museum geeilt sind, hatten sicher kein Auge für die Exponate. Sie mussten vielmehr einen Brand in den Räumlichkeiten löschen, die sich im Untergeschoss des Gasthauses zur Altweibermühle befinden.