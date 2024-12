Brand im Miramar in Weinheim: Ermittlungen im Erlebnisbad – Gebäude einsturzgefährdet

1 Die Therme wurde durch den Brand vollständig zerstört. (Archivbild) Foto: dpa/Priebe

Die Therme des Erlebnisbades Miramar bei Mannheim wird bei einem Brand zerstört. Nun beginnen die Ermittlungen – unter erschwerten Bedingungen.











Nach einem Feuer mit Millionenschaden in der Therme des Miramar Erlebnisbades in Weinheim bei Mannheim wollen Brandermittler der Ursache auf den Grund gehen. Eine erste Begehung des Brandortes habe noch am Montag stattgefunden, sagte ein Sprecher der Polizei. Für Donnerstag sei eine weitere Begehung mit Gutachter und weiteren Fachleuten geplant. Der Betreiber geht bislang von einem technischen Defekt an einem Gerät in einem Wartungsraum der Therme aus. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.