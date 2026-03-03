Brand im Engelbergtunnel Leonberg: Viele verkohlte Kühlschränke und übler Gestank – Eindrücke aus der Tunnelröhre

Nach dem Brand eines Sattelzug-Anhängers im Engelbergtunnel bei Leonberg wird bei einem Ortstermin das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Wann wieder Normalität einkehrt, ist fraglich.
Der Gestank nach Verbranntem ist massiv. Er beginnt schon in einem der Querschläge, die von der Ost- in die Weströhre des Engelbergtunnels führt. Doch öffnet man eine der Notausgangstüren, herrscht zunächst: Dunkelheit. Ein paar Meter weiter steht ein Sattelzug, davor ein Tesla mit angeschalteter Warnblinkanlage. In der Ferne, in Richtung Tunnelausfahrt, sind Blaulichter zu erkennen. Und immer dieser üble Gestank . . .