2025 nutzten die Deutschen ihre Medien knapp elf Stunden am Tag. Wie eine Analyse des Branchenverbands Vaunet zeigt, legen digitale Angebote zu.
Die Mediennutzung in Deutschland bleibt unverändert hoch. Wie die am Mittwoch veröffentlichte Mediennutzungsanalyse des Branchenverbands Vaunet zeigt, verbrachten die Befragten 2025 durchschnittlich zehn Stunden und 53 Minuten pro Tag mit Medien. Gut neuneinhalb Stunden davon entfielen auf Audio- und audiovisuelle Inhalte, also etwa Videos, Fernsehen, Radio, Videospiele oder Podcasts.