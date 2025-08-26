Brachliegendes Öl-Epple Areal: Der Tatort von Stuttgarts größtem Umweltkrimi ist ein Lost Place

Prozesse, sittenwidrige Verträge, Suizid: rund um das verseuchte Öl-Epple Areal in Bad Cannstatt spielte sich ein Umweltkrimi ab. Die Zukunft des Grundstücks ist ungewiss.
Nur ein Steinwurf entfernt vom Wizemann-Areal im ehemaligen Industriegebiet Pragstraße in Bad Cannstatt, in dem sich nach dem Umbau Künstler, Start-Up-Unternehmen und Kreative angesiedelt haben, liegt eine unscheinbare Brachfläche. Ein Wohnungsbau-Unternehmen wollte hier schon investieren und auch die Abfallwirtschaft Stuttgart zeigte Interesse.