Boxer Ardian Krasniqi: WM-Titel? Luan Krasniqi spricht Klartext – nicht nur über seinen Neffen

Der Halbschwergewichtler aus Rottweil schlägt den Kroaten Vinko Zadro ohne Probleme, muss dabei aber auch keinerlei Risiko eingehen: 2027 will er um einen WM-Titel boxen.

Jeder Kampf bringt neue Erkenntnisse, auch wenn er noch so einseitig war. Ardian Krasniqi, der seine ersten zwölf Duelle allesamt vorzeitig beendet hatte, musste am Samstag in Ludwigsburg gegen den Kroaten Vinko Zadro erstmals in seiner Karriere über die volle Distanz von zehn Runden gehen. „Ich habe es allen meinen Kritikern gezeigt, die meinten, dass ich das nicht schaffen würde“, sagte der Halbschwergewichtler aus Rottweil nach seinem klaren Sieg (die drei Punktrichter werteten jeweils 100:88), „ich bin bereit für einen WM-Kampf – egal gegen wen.“ Es gab allerdings einen in der Halle, der die Euphorie bremste. Zumindest ein bisschen.

Luan Krasniqi ist nicht nur der Onkel und das Vorbild von Ardian Krasniqi, sondern auch eine Schwergewichtslegende: 2005 verlor er sein einziges WM-Duell gegen Lamon Brewster. Er weiß also, wie schwer es ist, einen großen Titel zu holen. „Ardian hat seine Stärke gezeigt und die Prüfung über zehn Runden mit Würde und Bravour bestanden“, sagte Luan Krasniqi, der bei jedem Auftritt seines Neffen dabei ist, „er ist schon perfekt, und trotzdem muss eine WM-Chance Stück für Stück aufgebaut werden. Er muss erst noch ein Duell über zwölf Runden überstehen, dann können wir über einen Titelkampf reden.“

Ardian Krasniqi wird „besser und besser“

Zumal, auch das gehört zur Wahrheit, die 30 Minuten gegen Vinko Zadro, der ebenfalls mit einer makellosen Bilanz angereist war (zwölf Kämpfe, zwölf K.-o.-Siege), nicht allzu intensiv gewesen sind. Ardian Krasniqi begann sehr verhalten, sparte Kräfte, attackierte nicht mit voller Kraft. „Mein Gegner war gefährlich. Ich hatte alles im Griff und wollte kein Risiko eingehen“, sagte Krasniqi, der jede Runde für sich entschied und kaum einen Schlag einstecken musste, „ich habe die Anweisungen meines Trainers befolgt.“ Dementsprechend zufrieden war Rustam Rahimov. „Es war eine sehr gute Leistung“, sagte er, „Ardian wird besser und besser.“

In der zehnten Runde hätte Ardian Krasniqi (Mi.) gegen Vinko Zadro (am Boden) beinahe doch noch einen K.-o.-Sieg gelandet. Foto: Baumann/Hansi Britsch

In der zehnten Runde wurde der viel zu passiv boxende Vinko Zadro zwar zweimal angezählt, zum Knock-out kam es aber nicht mehr. „Diese Erfahrung über die volle Distanz ist Gold wert“, sagte der neue WBA-Europameister Ardian Krasniqi (29), dessen Plan es ist, 2027 um einen WM-Gürtel zu kämpfen. Dann müsste er, Stand heute, gegen den Russen Dmitry Bivol (WBA-, WBO- und IBF-Weltmeister) oder den US-Amerikaner David Benavidez (WBC-Champion) antreten. Ob es wirklich dazu kommen wird? Krasniqi hat keine Zweifel: „Ich gehöre zu den besten Halbschwergewichtlern der Welt. Und ich will einen Gürtel nach Rottweil holen.“

Bis es so weit ist, schreiben noch andere die Schlagzeilen – zum Beispiel Agit Kabayel (33). Der Schwergewichtler aus Bochum wurde am Samstag zum WBC-Weltmeister im Schwergewicht erklärt, seit Max Schmeling 1932 trug kein deutscher Boxer mehr diesen Titel. Kabayel, der Pflichtherausforderer des Dreifach-Champions Oleksandr Usyk (WBC, WBA, IBF), profitierte davon, dass der Ukrainer alle seine Titel niedergelegt hatte. Die WBC kürte Kabayel anschließend zum Champion, ohne dass er dafür in den Ring hätte steigen müssen – was auch Luan Krasniqi etwas ratlos zurückließ. „Glückwunsch an Agit“, sagte der frühere Schwergewichtsboxer in Ludwigsburg, „doch ohne Kampf Weltmeister werden zu können, das ist schon ziemlich komisch.“ Aber eben auch eine Erkenntnis.