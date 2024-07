1 Im Damen-Boxen ist der Kopfschutz weiterhin Pflicht. Foto: IMAGO/Photosport/ANDRES PINA

Für Frauen und Männer gelten beim olympischen Boxen unterschiedliche Regeln. Warum ist das so?











An diesem Samstag, 27. Juli, gehen die Olympischen Spiele in Paris richtig los. Auf dem Programm steht auch Boxen. Der traditionelle Sport steht seit längerem in der Kritik, ob er eine Zukunft bei Olympia hat, ist fraglich.